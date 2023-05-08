На Киевщине было слышно взрывы: есть угроза атаки дронами

В Киевской области около полуночи (в ночь на понедельник, 8 мая) прогремели звуки взрывов. Это произошло в то время, когда в регионе уже была оглашена воздушная тревога.

Видео дня

Мониторинговые паблики сообщали, что есть угроза атаки дронами-камикадзе – в первую очередь для северных областей. Взрывы около полуночи были работой украинской противовоздушной обороны, сообщили в Киевской ОВА.

Отметим, что тревога из-за запуска россиянами иранских Shahed включилась практически сразу после того, как вражеская стратегическая авиация атаковала ракетами Одесскую область.

В 0:10 понедельника Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что ПВО работала в окрестностях столицы Украины.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвали мирных жителей чиновники.

Напомним: сообщать подробности о работе, размещении, перемещении ПВО, взрывах, местах прилетов и прочее до того, как информацию опубликуют официальные источники, категорически запрещается!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти американские раньше системы никогда не работали с подобными целями.

– Произошло это в ночь на 4 мая в небе над Киевщиной. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне "слишком рано" узнали о случившемся, потому что о событии написали в открытом доступе до того, как военные официально подтвердили это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!