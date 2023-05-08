Последствия массированной атаки дронов на Киев: повреждены дома, машины и объекты инфраструктуры. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в ночь с 7 на 8 мая обломками сбитого БПЛА была повреждена многоэтажка. Коммунальные службы уже приступили к уборке территории, а также на место происшествия приехал мэр столицы. По его словам, это самая массовая атака врага дронами на город.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В результате происшествия пострадали пять граждан (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В ночь с 7 на 8 мая страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Украину, в том числе с использованием дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все вражеские БПЛА, в то же время их обломки повредили жилой многоэтажный дом.

В результате взрыва были выбиты окна и сломана облицовка многоэтажки на нескольких этажах, а также повреждены припаркованные у здания автомобили. Место происшествия еще ночью правоохранители огородили лентой, после чего начали собирать обломки и документировать факт российской атаки.

Кроме того, сюда приехал мэр Киева Виталий Кличко, осмотревший последствия взрыва. Он также побывал в квартире, которая была больше всего повреждена и пообщался с местными жителями.

"Побывал возле многоэтажки, куда ночью попали обломки русского дрона. Минувшей ночью варвары устроили самую массовую атаку дронами-камикадзе. Запустили около 60 "шахедов". 36 из них летели в столицу. Все были сбиты силами ПВО. Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе. К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них – в многоэтажке. Двоих пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали. Врачи говорят, что угрозы жизни нет", – подчеркнул Кличко.

Стоит добавить, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему случаются такие разрушения в результате падения обломков сбитых дронов.

"Эта ночь оказалась шумной для киевлян. Мы видели кадры, где есть пострадавшие машины и дома. Была напряженная боевая работа. Уничтожено 35 БПЛА. Это напоминает нам Новогоднюю ночь. Когда Киев и область атаковали дроны. Тогда было уничтожено 45 дронов, в следующую ночь еще 39. Это был 100% результат. Но есть попадание обломков, которые падают вниз после боевой работы. Даже при успешной работе ПВО обломки будут падать на землю, боевая часть не всегда взрывается в воздухе", – отметил Игнат.

Напомним, в Киевской области в ночь с 7 на 8 мая в результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов. Всего в течение ночи правоохранители получили 40 сообщений о пролете вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти американские ранее системы никогда не работали с подобными целями.

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