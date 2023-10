В Киеве пророссийские вандалы повредили стенды выставки о пострадавших на войне журналистах. Фото

В Киеве неизвестные совершили акт вандализма против фотовыставки The War Is Not Over Yet ("Война еще не закончилась"), которая проходила в Ильинском сквере. Это стенды с историями и фотографиями медийщиков, погибших от рук российских оккупантов, были ранены или оказались в плену врага.

В связи с этим Институт массовой информации, являющийся соорганизатором выставки, просит правоохранителей открыть производство. Об этом говорится в сообщении на сайте ИМИ.

Фотовыставка была открыта 16 сентября в Ильинском сквере в Киеве. Неизвестные описали стенды тезисами российской пропаганды, в том числе о том, что в Украине Америка воюет против России. Также на изображениях журналистов написаны бранные и оскорбительные слова.

Выставка продлилась до 8 октября, однако 2 октября партнеры заметили оскорбительные надписи и демонтировали стенды.

"Институт массовой информации и партнеры обращаются к владельцам камер вблизи Ильинского сквера в Подольском районе столицы с просьбой предоставить копии записей, которые помогут установить злоумышленников или кого-либо, кто заметил правонарушения. Просим сообщить об этом правоохранительным органам и Институту массовой информации", – отметили. в ИМИ.

Там добавили, что через полтора года выставка побывала в восьми городах Украины — Хмельницком, Харькове, Тернополе, Полтаве, Киеве, Боярке, Виннице и Одессе. Такой случай произошел впервые.

В Институте также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 536 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября в киевском храме Святого Николая Набережного (ВЦУ), где похоронен журналист Георгий Гонгадзе, отслужили панихиду по всем погибшим украинским медийщикам. С начала широкомасштабного вторжения Россия унесла жизни не менее 72 журналистов.