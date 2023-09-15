В Киеве отслужили панихиду за журналистами, погибшими во время полномасштабной войны с Россией. Фото

В пятницу, 15 сентября, в киевском храме Святого Николая Набережного (ВЦУ), где похоронен журналист Георгий Гонгадзе, отслужили панихиду по всем погибшим украинским медийщикам. От начала широкомасштабного вторжения Россия унесла жизни не менее 72 журналистов.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. Поминальное богослужение совершил настоятель храма протоиерей Стефан Яремчук.

"Грустное символическое место... У могилы Георгия Гонгадзе только что состоялась панихида за погибшими журналистами, которую отправил настоятель храма Святого Николая Набережного протоиерей Стефан Яремчук. Он был знаком с Георгием Гонгадзе и его службы постоянно посещал Георгий с семьей", – отметил Томиленко .

Видео дня

Он также добавил, что ранее в третью пятницу сентября, когда в Украине отмечается День памяти украинских журналистов, больше говорили о борьбе с безнаказанностью, о нерасследованных убийствах медийщиков при исполнении профессиональных обязанностей, то сейчас самое важное – это наказание оккупантов за военные преступления. Томиленко подчеркнул, что именно российские военные являются главной опасностью для каждого журналиста, для каждого украинца.

"Жизнь по меньшей мере 72 медийщиков унесла эта несправедливая война от февраля 2022 года. Их убили оккупанты. Имя каждого погибшего журналиста вспоминал настоятель храма. Имя каждого мученика за правду... Вечная слава Героям.... Журналисты важны!" – отметил он.

Глава НСЖУ добавил, что эта лития по погибшим журналистам у места захоронения Георгия Гонгадзе по инициативе Национального союза журналистов Украины проходит уже четвертый год подряд.

Напомним, на войне за свободу и независимость Украины погиб украинский журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортером". Он воевал в 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Еще один украинский журналист Евгений Осиевский погиб в боях под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Трагедия произошла 22 мая.