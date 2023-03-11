В Киеве полностью возобновили работу централизованного теплоснабжения, – Кличко

В Киеве полностью возобновили работу централизованного теплоснабжения после очередной массированной атаки, которую страна-агрессора устроила по Украине 9 марта. Теперь все 100% пользователей с отоплением.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, электро- и водоснабжение в Киеве также работает в штатном режиме.

"Работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме", – заявил Кличко.

Мэр столицы добавил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Однако, несмотря на эти работы как утверждает Кличко, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

Отметим, после ракетной атаки в столице применили экстренные отключения света. В результате 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жильцов верхних этажей многоэтажек временно может не быть водоснабжения.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что своими ракетными обстрелами Россия хочет оставить без света Киев, Львов, Одессу. Именно поэтому вражеские ракеты целятся в энергообъекты вне крупных городов: именно оттуда питаются украинские облцентры.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что энергосистема Украины все еще слаба, поэтому она крайне нуждается в ремонте. Следовательно, новые атаки РФ могут "очень сильно переформатировать ситуацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого было попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".