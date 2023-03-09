В Киеве после ракетной атаки 40% потребителей без отопления были проблемы с водоснабжением

В Киеве в четверг, 9 марта, после ракетной атаки, были задействованы экстренные отключения света. В результате этого 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жильцов верхних этажей многоэтажек может быть временно отсутствует водоснабжение.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Специалисты работают над возобновлением энергоснабжения.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", – отметил Кличко.

Как уточнили в пресс-службе КГГА, на верхних этажах многоэтажек может временно отсутствовать водоснабжение.

"В связи с перебоями электроснабжения наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города. Пока водопроводные насосные станции "Киевводоканала" продолжают работать. Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, ночью четверга, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

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