Россия хочет оставить без света Киев, Львов, Одессу, энергосистема Украины все еще слаба, – глава "Укрэнерго"

Большие города Украины производят меньше электроэнергии, чем потребляют. Поэтому их запитывают с "внешних" сетей (расположенных за чертой этих городов). Именно по ним и Россия и наносит удары, целью которых является обесточивание крупнейших городов страны.

Видео дня

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "Цензор". Он отметил: с точки зрения энергетики, большие города – "это такие гири, висящие на тоненькой веревке".

"Шахеды" или ракеты конкретно целили в инфраструктуру вокруг крупных городов. ... Города являются нетто-потребителями – они потребляют больше, чем производят. Поэтому они питаются из сети вокруг них. И по этой сети россияне и пытались попадать, чтобы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове были проблемы с энергоснабжением", – рассказал он.

В целом же, подчеркнул Кудрицкий, энергосистема Украины все еще слаба, поэтому она крайне нуждается в ремонте. В связи с чем новые атаки РФ могут "очень сильно переформатировали ситуацию".

"Буфер безопасности не так велик, чтобы мы могли выдохнуть и расслабиться. Энергосистема уже не в острой фазе болезни, но еще и не здорова. Она все еще слаба, и ей нужна терапия в виде ремонтов", – констатировал глава "Укрэнерго".

Когда начнут активное восстановление системы

По словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, активное восстановление энергосистемы будет происходить в лучшем случае с июня. Ожидается, что тогда начнут поступать самые нужные элементы оборудования.

При этом он подчеркнул: июль-сентябрь будут "очень жаркими" месяцам для энергетиков. Ведь в преддверии следующего отопительного сезона "будет очень важно максимально восстановить сеть".

"Задача энергетиков – перевести ситуацию в энергосистеме с нестабильно положительной на стабильно положительную", – резюмировал эксперт. Добавив: в настоящее время большая часть регионов страны заживлена электричеством нормально, но это не гарантирует отсутствие аварий из-за:

перегрузки оборудования;

нестандартных схем работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!