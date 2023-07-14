В больнице скончался 17-летний парень, пострадавший во время аварии на АЗС

В больнице от ожогов скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших в результате ДТП и пожара на АЗС в Киеве 9 июля.

Видео дня

Об этом сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает Общественное.

Юноша был пассажиром легкового авто, которое въехало в автозаправочную станцию и загорелось. За рулем легковушки был его старший брат.

Оба брата после аварии находились с ожогами в реанимации, в тяжелом состоянии. Состояние работника АЗС, тоже пострадавшего в результате происшествия, медики раньше оценивали как средней тяжести.

Ранее полиция Киева сообщала, что ожоги разной степени тяжести получили 21-летний водитель авто и 17-летний пассажир, а также 48-летний оператор автозаправочной станции.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Audi, который на большой скорости двигался по Броварскому проспекту, совершил съезд в сторону автозаправки, однако не успел затормозить, и машина врезалась в автозаправочную колонку.

Напомним, что в Броварском районе Киева 9 июля произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. В АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, три человека пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар на АЗС в Киеве, возникший в результате ДТП, полностью уничтожил здание автозаправки и еще 8 машин. Трех мужчин госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

В сети автозаправочных станций KLO отреагировали на ДТП, из-за которого сгорела АЗС в Киеве. Там отметили, что инцидент, полностью уничтоживший здание самой заправки, административное помещение и все имущество компании, возник из-за нарушения правил дорожного движения водителем Audi.

"Здание отстроим. Но в то время, когда мы боремся за каждую украинскую жизнь, безответственность такого рода недопустима!", – подчеркнуло руководство сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!