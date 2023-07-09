newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
6,1 т.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и начали тушить огонь

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Дым от пожара виден в нескольких районах столицы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Дарнице (близ проспект Броварской. – Ред.) масштабный пожар. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Подробности уточняются", – рассказал наш собеседник.

В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео
В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео

На опубликованном видео можно увидеть последствия пожара. Черный густой дым, поднимающийся от горящего здания, виден в нескольких районах столицы. Из-за пожара на АЗС перекрыто движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей. Очевидцы сообщили, что якобы было слышно звуки взрывов.

В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео
В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео
В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС.

"Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", – додав Кличко.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

На відео присутня нецензурна лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!