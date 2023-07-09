В Киеве масштабный пожар на АЗС: предварительно – въехал автомобиль, слышали взрывы. Фото, видео

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, есть пострадавшие.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Дым от пожара виден в нескольких районах столицы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Дарнице (близ проспект Броварской. – Ред.) масштабный пожар. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Подробности уточняются", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном видео можно увидеть последствия пожара. Черный густой дым, поднимающийся от горящего здания, виден в нескольких районах столицы. Из-за пожара на АЗС перекрыто движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей. Очевидцы сообщили, что якобы было слышно звуки взрывов.

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС.

"Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", – додав Кличко.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

На відео присутня нецензурна лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу.

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