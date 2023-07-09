'Недопустимо во время войны!' Сеть АЗС отреагировала на ДТП, из-за которого сгорела заправка в Киеве

Руководство сети автозаправочных станций KLO прокомментировало масштабный пожар 9 июля, который произошел на территории их АЗС на Броварах в Киеве. Инцидент, целиком уничтоживший здание самой заправки, административное помещение и все имущество компании, возник из-за нарушения правил дорожного движения водителем AUDI TT.

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"Постройки отстроим. Но в то время, когда мы боремся за каждую украинскую жизнь, безответственность такого рода недопустима!", – подчеркнули в компании. Официальную позицию опубликовали на странице АЗС в Facebook(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, водитель кабриолета с пассажиром на очень высокой скорости заезжали на АЗК с нарушением ПДД (предварительно пересек три полосы). В результате, не справившись с управлением, врезались в заправочную колонку АЗК, мгновенно спровоцировав пожар.

Пока известно о трех госпитализированных. Полиция Киева сообщила, что ожоги разной степени тяжести получили 21-летний водитель авто и 17-летний пассажир, а также 48-летний оператор автозаправочной станции.

Камеры зафиксировали происшествие с еще одного, менее распространенного ракурса. KLO выложила его в сеть.

Напомним, что в Броварском районе Киева 9 июля произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 м.кв.

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