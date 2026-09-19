Зафиксированы повреждения в четырёх районах: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области. Фото

В течение суток 18 сентября страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток", — говорится в сообщении.

Глава Киевской областной военной администрации уточнил, что за это время в столичном регионе было повреждено 9 гражданских объектов в четырёх районах: Обуховском – 3, Вышгородском – 1, Бориспольском – 2 и Бучанском – 3. Больше всего пострадали складские помещения – их повреждено 5. Также повреждены производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.

Со своей стороны, в пресс-службе ГСЧС Киевской области сообщили, что в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе. В настоящее время продолжается его ликвидация.

Главные истории дня

Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Еще одно возгорание кровли складского помещения на территории района уже ликвидировано.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 сентября российская оккупационная армия нанесла авиаудары по украинским городам. Россияне применили две ракеты "Циркон", 174 дрона различных типов и "Бандероли".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!