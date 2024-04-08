Увлекался футболом и любил младшего брата: что известно о подростке, которого убил пьяный сотрудник УГО в Киеве

В воскресенье, 7 апреля, в центре Киева пьяный водитель Управления государственной охраны убил 16-летнего подростка. Трагедия произошла в павильоне верхней станции фуникулера. Мужчина толкнул парня, тот упал, разбил головой стекло и умер на ступеньках.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Порезал сонную артерию

В самом центре столицы, в павильоне верхней станции Киевского фуникулера в воскресенье, 7 апреля произошла трагедия.

Как рассказали источники в полиции, в фуникулере во время подъема в вагоне между пьяным мастером-сержантом Управления государственной охраны и несовершеннолетним Максимом Матерухиным возник словесный конфликт на тему службы в армии. Когда все вышли из вагона на верхней станции пьяный мужчина набросился на Максима, толкнул его на лестнице вниз, сам потерял равновесие и упал на подростка. В результате Максим головой разбил окно, осколки стекла порезали ему шею и сонную артерию.

В состоянии аффекта подросток сумел подняться и пройти несколько ступеней, после чего упал и еще до приезда скорой помощи умер. Пьяным нападавшим оказался сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов, 1994 г.р.

Как рассказали очевидцы, после того, как Максим весь в крови упал, Косов пытался оказать ему помощь. Прибывшая полиция задержала его прямо на станции фуникулера.

Между братьями была очень сильная связь

16-летний Максим Матерухин занимался в футбольном клубе "Чайка" в Петропавловской Борщаговке под Киевом. В своем Instagram клуб написал, что пьяный мужчина требовал ответить на вопрос: "Готов ли ты отдать долг Родине?". На что Максим ответил, что готов.

Но, видимо, пьяному правоохранителю этого показалось мало.

Максим учился в 10-м классе школы №36 Киева. Это же учебное заведение закончила и его мама Ирина. Семья живет в Голосеевском районе.

У Максима есть 10-летний брат Даниил. Как рассказала нам знакомая семьи, братья были очень близки.

"Когда родился Даниил, Максим как раз пошел в 1-й класс. В школу его провожали родители и совсем маленький братик. Как он сейчас переживет потерю Максима, даже не знаю", – рассказала OBOZ.UA знакомая.

Она говорит, что семья Максима очень дружная. Мама все свое время посвящала детям.

"Каждый раз, когда в Киеве звучит сирена, Ирина с детьми спускается в укрытие. Как могло произойти такое горе! Когда стало известно о трагедии, я не могла поверить, что это случилось с Максимом", – продолжает знакомая.

На фото из соцсетей видно, что родители Максима и Даниила много времени уделяют детям. Вот маленький Максим катается на роликах, вот ездит с мамой на самокатах, а вот они гуляют по лесу.

На подростка уже нападали

В 2021 году с Максимом случилась неприятная история. Тогда его мама написала пост в Facebook о том, что когда старший сын гулял недалеко от дома, его ударил пьяный 50-летний мужчина. Он сломал мальчику нос, пришлось обращаться в травмпункт.

И даже показала фото, на котором Максим сидит с повязкой. Сейчас этот пост уже удален.

В школе №36, где учился Максим, рассказывать о погибшем подростке не стали. Известно, что парень давно увлекался спортом. Раньше он был в футбольной школе "Зміна Оболонь", об этом сообщила Ирина Довженко.

"Это хороший мальчик из нашей футбольной школы "Зміна Оболонь", – написала Довженко.

ДБР открыло уголовное производство, задержанному Артему Косову готовится подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Косов уже отстранен от исполнения обязанностей. В Управлении государственной охраны заявили, что предоставляют всю необходимую помощь правоохранительным органам и будут содействовать в проведении расследования.

Друзья собирают помощь семье Максима. Если вы захотите помочь, то можете перечислить деньги на карту отца погибшего подростка 5375 4141 2720 5382 – Александр Матерухин.