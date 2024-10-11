Теремков еще не было: в сети показали историческое фото ВДНХ в Киеве

На юго-западной окраине Киева, между Голосеево, Феофанией и Жулянами, расположены столичные Теремки. Историки говорят, что название, вероятно, происходит от характера древней застройки – небольших домиков.

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И хотя это сравнительно молодой район Киева, впервые местность упомянута в Ипатьевской летописи в 1198 году под названием как урочище Теремец. В сети показали историческое фото ВДНХ до массовой советской застройки, где на месте Теремков – бескрайние просторы.

Территорию современных Теремков издавна использовали для земледелия, ведь исследователи говорят, что местная почва – одна из лучших во всей Киевской области.

В материалах XVII-XX веков Теремки указываются как собственность Киевских митрополитов. Впоследствии этими землями владели разные монастыри – от Софии до Лавры. Историки отмечают, что в Средневековье между церковными учреждениями шли настоящие судебные войны за земли Киевщины, включая Теремки.

С 1867 года территория перешла в собственность киевских городских властей, урочище Теремки тогда называлось Софийская Дача.

После войны здесь построили Институт кибернетики и другие заведения, которые, конечно, предусматривали заселение микрорайона и массовое строительство советских панелек. Сначала построили жилой массив Теремки-I вдоль Теремковской улицы (с 1975 г.), позже выросли и многоэтажки района Теремки-II.

На фото видим и строительство ВДНХ – это название настолько прочно укоренилось среди киевлян, что мало кто знает официальное название – Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

На месте главного входа в Экспоцентр когда-то существовала небольшая придорожная деревня, которая выполняла роль почтовой станции с конскими конюшнями и кузницей, гостиницей и корчмой.

Павильоны ВДНХ были открыты 6 июля 1958 года.

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