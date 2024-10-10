Настоящее достояние Киева: в сети показали старые дворики на Подоле. Архивные фото

Подол – настоящее сердце Киева. Эта низменная местность исторического центра издавна была районом ремесленников и рыбаков. Подол простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани.

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На Подол отовсюду открываются живописные виды, ведь местность окружена горами: Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей. В сети показали старые подольские дворики, создающие особый колорит.

Подол вместе с Верхним городом и Печерскими холмами составляют древнейшую часть города. Возраст древнейшей строительной колоды, найденой во время археологических раскопок определяют IX веком. На протяжении истории на Подоле находились древние местности: Бискупщина, Боричев, Гончары, Дегтяри, Кожемяки, Плосское.

Когда-то Подол располагался на берегу реки Почайны, устье которой со временем поглотил Днепр. Современная гавань является остатками реки.

Главные улицы на Подоле: Сагайдачного, Константиновская, Хорива, Верхний и Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая и. Набережно-Луговая. Есть также известные площади – Контрактовая, Житнеторская и Почтовая.

Из Старого города на Подол ведут несколько спусков, а самый популярный из них – Андреевский. Центром Подола считается Контрактовая площадь. Также в этом районе в Киеве находятся памятник украинскому философу Г. С. Сковороде, Покровская церковь в стиле украинского барокко, дом золотых дел мастера Стрельбицкого, колокольня церкви Николая Доброго. На Контрактовой площади с 1798 года ежегодно проводились большие ярмарки, а в центре стоял Гостиный двор.

Можно много рассказывать о Подоле, ведь в этой местности едва ли не каждый дом – памятник. Но особую атмосферу создают знаменитые подольские дворики: кого-то они погрузят во времена детства, а кому-то станут интересным путешествием в далекую историю.

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