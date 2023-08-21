Застряли вместе с собакой: в Киеве спасатели помогли двум подросткам, которые ночью несколько часов просидели в лифте. Фото

В Деснянском районе Киева спасатели помогли двум подросткам, застрявшим с собакой в лифте многоэтажного дома. Событие произошло в понедельник, 21 августа, в 1:50.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Работы продолжались около получаса.

По словам спасателей, 21 августа в 01:50 в них поступило сообщение о том, что в многоэтажке на улице Оноре де Бальзака в лифте застряли дети.

"На месте выяснилось, что в лифте между 11 и 12 этажами застряли два парня, 2008 и 2009 годов рождения, которые еще до начала комендантского часа возвращались домой с прогулки с домашним любимцем. С помощью специнструментов спасатели деблокировали дверь лифтовой кабины, уволили собаку и подростков, которых сразу передали родителям", – уточнили в КАРС.

Напомним, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 26 июня, вечером автомобиль въехал в провал. Чтобы достать машину из ямы, на место вызвали спасателей.

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