В Киеве из-за прорыва гидранта многоэтажку затопило с 10 по 1 этаж. Фото и видео
В Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате этого дом затопило водой с 10 по 1 этаж.
Об этом сообщил телеканал Киев. По словам жителей, это уже не первая подобная авария (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"В многоэтажке днепровского района, что вблизи ДВРЗ, прорвало пожарный гидрант и затопило дом с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти до колен, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать", – рассказали журналисты.
По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай – аналогичная авария происходила в мае, но на 9 этаже. Отмечается, что поврежденный гидрант заварили, но на место происшествия вызвали правоохранителей, чтобы те зафиксировали неисправность. Тем более, дому только 10 лет.
Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залило кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении Лыбидской.
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