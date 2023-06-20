В Киеве из-за прорыва гидранта многоэтажку затопило с 10 по 1 этаж. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате этого дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Видео дня

Об этом сообщил телеканал Киев. По словам жителей, это уже не первая подобная авария (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В многоэтажке днепровского района, что вблизи ДВРЗ, прорвало пожарный гидрант и затопило дом с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти до колен, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать", – рассказали журналисты.

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай – аналогичная авария происходила в мае, но на 9 этаже. Отмечается, что поврежденный гидрант заварили, но на место происшествия вызвали правоохранителей, чтобы те зафиксировали неисправность. Тем более, дому только 10 лет.

Напомним, в Оболонском районе Киева во дворе многоэтажки произошел прорыв трубы. Из-за того, что никто не огородил яму, образовавшуюся в результате аварии, и не откачал воду, там провалился автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залило кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении Лыбидской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!