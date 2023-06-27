В Киеве машина въехала в яму, которая была посреди дороги. Фото

В Днепровском районе Киева в понедельник, 26 июня, вечером автомобиль въехал в провал. Чтобы достать машину из ямы, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Событие произошло на улице Остафия Дашкевича.

По словам спасателей, 26 июня в 21:50 в оперативный дежурный поступило сообщение о том, что в Днепровском районе города автомобиль попал в провал на дороге.

"С помощью специального снаряжения спасатели освободили автомобиль из ловушки и отбуксировали на безопасное расстояние. К работам было привлечено 5 работников КАСС и 1 единица техники. Работы продолжались около 30 минут", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева в воскресенье, 12 марта, в результате прорыва трубы затопило улицу Фанерную. Из-за этого несколько автомобилей застряли в лужах, а движение транспорта было затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

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