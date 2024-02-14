Заставляют бегать по инстанциям: в Киеве водители пожаловались на полицейских, "блокирующих" выдачу авто со штрафплощадок

В Киеве водители из-за действий правоохранителей не могут забрать свои автомобили, эвакуированные на штрафплощадку, расположенную на улице Набережно-Луговой. В частности, владельцы машин вынуждены буквально бегать по инстанциям, если не оплачивать штраф через специальное приложение.

Об этом OBOZ.UA рассказали автовладельцы, столкнувшиеся с такой проблемой. Остальные виды оплаты существенно усложняют процесс выдачи авто и увеличивают его период.

Так, по словам водителей, из-за действий правоохранителей, штрафплощадка на улице Набережно-Луговой саботирует выдачу автомобилей и заставляет водителей буквально бегать по всем инстанциям.

"Если ты не платишь не через приложение "Киев Цифровой", а через другой банк, или через pos-терминал, тебя заставляют ехать на улицу Владимирскую, чтобы там поставить печать на документах об оплате", – рассказал один водителей.

Стоит напомнить, что Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 25 января 2024 предоставил коммунальному предприятию "ГИОЦ" рекомендации, целью которых является осуществление мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

"Применение "Киев Цифровой" – это единственный цифровой сервис в столице, который позволяет быстро и без очередей оформить заявку на возвращение транспортного средства в связи с временным его задержанием. На сегодняшний день в приложении можно оплатить предусмотренные законодательством платежи, в случае временного задержания транспортного средства, только через одного предоставлятеля платежных услуг (ООО "Универсальные платежные решения") – платежную систему IPAY", - подчеркнули в АМКУ.

В пресс-службе добавили, что в любом случае должна быть конкуренция, для того чтобы украинцы имели через разные сервисы, по приемлемым для них условиям, в том числе более низкой цене. КП "ГИОЦ" рекомендовали принять меры по привлечению других сервисов на прозрачных, четких и недискриминационных условиях.

OBOZ.UA прорабатывает информацию, предоставленную водителями и проводит свое расследование.

Стоит добавить, что ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в столице можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве были установлены тарифы на парковку автомобилей. Они начали действовать в ноябре 2023 года.

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