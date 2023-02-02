В столице с помощью ''Киев Цифровой'' можно быстро забрать машину со штрафплощадки: известны подробности

В столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Дія".

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины. Автолюбителей призвали соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах.

"Водители могут воспользоваться шерингом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированное авто. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через Действие в приложении "Киев Цифровой". Благодаря интеграции с Действием процесс возвращения автомобиля со штрафплощадки стал быстрее", – говорится в уведомлены.

так, если вы указали номер авто в своем профиле "Киев Цифровой", то сообщение об эвакуации автомобиля получите push-уведомлением. В противном случае нужно нажать кнопку "К" внизу главного экрана, затем выбрать сервис "Эвакуация", затем - "Проверить автомобиль" и ввести номер авто.

Кроме того, в Минцифре объяснили, как воспользоваться шерингом документов через Действие в приложении "Киев Цифровой":

открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали;

нажать "Получить автомобиль";

пошерть водительские документы через Действие – свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения;

указать дату, когда заберете автомобиль;

уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто;

получить QR-код для возврата авто.

"Всего за несколько кликов вы можете забрать эвакуированный автомобиль. Будьте внимательны на дорогах и паркуйтесь в разрешенных местах". – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве были установлены тарифы на парковку автомобилей. Они начали действовать с понедельника, 7 ноября.

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