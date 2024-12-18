В Киевской области обнаружили 'Шахед' с несдетонированной боевой частью. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области местные жители обнаружили вражеский "Шахед" с несдетонированной боевой частью. Чтобы изъять опасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В Бориспольском районе Киевской области был найден беспилотный летательный аппарат "Герань-2" с боевой частью. Оперативно на место выехали пиротехники, изъявшие опасную находку, чтобы обезвредить ее на специальной площадке", – говорится в сообщении.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киева на территории частного домохозяйства была обнаружена боевая часть российского БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

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