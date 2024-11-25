В Киевской области боевую часть 'Шахеда' нашли на территории частного домохозяйства. Фото

В Бориспольском районе Киева на территории частного домохозяйства была обнаружена боевая часть російского БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, которые осторожно изъяли взрывоопасную находку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Специалисты пиротехнического подразделения присоединились к ликвидации последствий ракетных обстрелов в Бориспольском районе Киевской области. На территории одного из частных домохозяйств были обнаружены остатки беспилотного летательного аппарата. Прибывшие на место саперы провели тщательное обследование территории, в результате чего была найдена боевая часть БпЛА "Герань-2", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что взрывоопасную находку оперативно вывезли на взрывную площадку, где ее уничтожили в установленном порядке.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили российский дрон-камикадзе, который не сдетонировал во время падения. Чтобы удалить боевую часть "Шахеда", на место вызвали саперов.

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