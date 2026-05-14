Выносили из поврежденных домов раненых: в полиции показали первые минуты после удара РФ по Киеву. Видео

Страна-террорист Россия в ночь на 14 мая нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами спасали людей и оказывали необходимую домедицинскую помощь.

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Ужасная ночь в столице: на камерах патрульных – помощь горожанам, которые оказались в местах вражеского обстрела", – говорится в сообщении.

По словам полицейского, враг цинично нанес массированный комбинированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. В городе повреждены жилые дома, нежилые помещения, бизнес-центр, автосалон, гаражи и автомобили в Шевченковском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Соломенском, Деснянском, Святошинском и Голосеевском районах.

Патрульные одними из первых прибыли на места вражеских обстрелов. Они совместно с неравнодушными гражданами оказывали домедицинскую помощь и выносили из поврежденных домов раненых. На служебных авто транспортировали травмированных в больницы и разбирали завалы. Помогали тушить пожары, обеспечивали проезд спецтранспорта и регулировали дорожное движение.

"Полицейские, спасатели, медики и неравнодушные граждане – бок о бок спасали жизни, помогали и поддерживали", – добавил Билошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

