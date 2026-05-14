РФ атакует Киев ракетами и БпЛА: повреждены дома, люди оказались под завалами

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты.

Об угрозах информируют Воздушные силы ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома.

А в Дарницком районе, по данным КГВА, произошло разрушение конструкций дома, под завалами оказались люди.

Последствия атаки РФ

По состоянию на 04:15 известно, что в Оболонском районе обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома. Возникло возгорание.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. В Днепровском районе попадание БпЛА в частный жилой дом. В другом доме в этом районе повреждено перекрытие между пятым этажом и крышей.

В Шевченковском районе – попадание в нежилое здание. В Дарницком районе есть падение обломков на открытой территории и возле нежилого здания, горят МАФы и АЗС.

В этом же районе, как сообщили в КГВА, поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций, под завалами заблокированы люди.

По данным мониторинговых каналов, враг нанес по столице более 10 ударов баллистикой. Также в ВС ВСУ информировали о группах крылатых ракет в направлении города с востока и юга.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 13 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе. В одном из районов города упали обломки БпЛА.

