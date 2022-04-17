Враг утром обстрелял Броварскую территориальную общину, – Сапожко

В воскресенье, 17 апреля, страна-агрессор обстреляла Бровары Киевской области. В результате атаки врага была повреждена инфраструктура города.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его словам, возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дорогая Броварская община. Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", - уточнил Сапожко.

Видео дня

Он в очередной раз призвал жителей города и района не снимать видео или фото с последствиями обстрелов.

"Не забывайте, что идет война", - подчеркнул Сапожко.

Напомним, Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки страны-агрессора один человек погиб, а еще несколько получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.