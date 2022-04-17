Арестович заявил, что потери Украины в войне в 10 раз меньше, чем у России

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил потери украинской армии в войне против РФ. По словам чиновника, число погибших в 10 раз меньше, чем у оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. Таким образом представитель ОП опроверг заявление Кремля о том, что ВСУ потеряли 20 тысяч военных.

"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал советник.

Арестович также подчеркнул, что оккупанты убили огромное количество мирных жителей, однако установить точную цифру пока невозможно.

Видео дня

Отметим, война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии. На 16 апреля ВСУ уничтожили 145 вертолетов и 163 самолета РФ.

Напомним, ранее Арестович заявил, что группировка российских войск, которая держит в блокаде Мариуполь, ослабла. Захватчики бросили в бой все средства и сбрасывают на город бомбы свободного падения, чтобы добыть хоть какую-то победу.