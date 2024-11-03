Повреждены частные дома и квартиры, разбиты автомобили: какие последствия атаки 'Шахедов' на Киевщину

В Киевской области по состоянию на 17:30 воскресенья, 3 ноября, продолжалась ликвидация последствий российской атаки дронами-камикадзе Shahed-136, которую противник развязал накануне вечером. Пострадавших среди населения нет, но в результате падения обломков есть повреждения.

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Подробностями поделился начальник КОВА Руслан Кравченко. Пресс-служба Киевской областной военной администрации опубликовала его комментарий в Telegram-канале.

"Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют. В результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 17:30 повреждения зафиксированы в пяти районах области", – сообщил чиновник.

Известно о повреждении:

– фасадов и окон в квартирах семи многоэтажных жилых домов в трех районах;

– шести частных домов;

– 21 легкового авто (одно из них уничтожено);

– двух хозяйственных построек;

Также ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки в шести местах.

По информации ГСЧС, на Киевщине возгорания случились в селах Софиевская Борщаговка (транспортное средство), Здоровка (двухэтажный жилой дом), Низшая Дубечня (кровля хозяйственного сооружения), а также в лесах Вышгородского, Обуховского, Фастовского районов.

Напомним: дроновый обстрел задел также Киев. Жители слышали взрывы. Во время этой атаки противник запускал "Шахеды" преимущественно с северо-восточного направления, в столицу они заходили разными курсами и на очень малых высотах.

В КГВА заявили, что Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, агрессор с вечера 2 ноября нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и запустил 96 БПЛА типа Shahed и дронов неустановленного типа. Наша ПВО сбила ракету, 66 беспилотников (еще несколько десятков – локационно потеряны).

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