Женщине стало плохо за рулем: в Киеве внедорожник въехал в электроопору. Фото

В Киеве в среду, 16 октября, на улице Антоновича автомобиль Toyota въехал в электроопору. По предварительной информации, водителю машины стало плохо за рулем.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП на Антоновича. Прохожие оказывают первую медицинскую помощь водителю до приезда скорой. По предварительной информации, женщине-водителю Toyota стало плохо за рулем и она въехала в электроопору", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия аварии. Официальной информации о ДТП пока нет.

Напомним, в Оболонском районе Киева вблизи станции метро "Героев Днепра", предварительно, Tesla на скорости протаранила припаркованный микроавтобус. В результате столкновения бус улетел на несколько метров и оказался на пешеходной дороге, а легковушка перевернулась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 14 октября, на проспекте Академика Глушкова автомобиль Porsche на скорости протаранил припаркованную маршрутку. После этого элитное авто выехало на зеленую зону и перевернулось.

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