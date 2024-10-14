В Киеве Tesla протаранила припаркованный микроавтобус: легковушка перевернулась, а 'бусик' отлетел на несколько метров. Видео

В Оболонском районе Киева вблизи станции метро "Героев Днепра", предварительно, Tesla на скорости протаранила припаркованный микроавтобус. В результате столкновения последний автомобиль отлетел на несколько метров и оказался на пешеходной дороге, а легковушка перевернулась.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Предварительно белая Tesla на бешеной скорости врезалась в припаркованный в правой полосе в сторону метро "Героев Днепра" микроавтобус, после чего перевернулась. Людей в Tesla зажало в салоне. Будто живы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, в результате столкновения микроавтобус отлетел на несколько метров от проезжей части и оказался на пешеходной дороге. У автомобиля Tesla от удара улетело переднее колесо. Официальной информации о количестве пострадавших пока нет.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области водитель легковушки протаранил грузовик и уехал с места ДТП. После этого он приехал в дом, где напился.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли почти 150 человек.

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