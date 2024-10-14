В Киеве Porsche протаранил маршрутку и перевернулся: подробности 'элитного' ДТП. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 14 октября, на проспекте Академика Глушкова автомобиль Porsche на скорости протаранил припаркованную маршрутку. После этого элитное авто выехало на зеленую зону и перевернулось.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На водителя легковушки составили админпротокол и выписали штраф.

"Подробности утреннего ДТП с опрокидыванием, в котором чудом обошлось без травмированных. Утром на линию 112 поступило сообщение об аварии на проспекте Глушкова. Предварительно водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и совершил наезд на припаркованное маршрутное транспортное средство "Богдан", после чего перевернулся на бок", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили патрульные, к счастью никто не пострадал и помощь врачей не понадобилась. Инспекторы составили на водителя Porsche протокол по статье 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП – штраф 850 гривен) КУоАП. В дальнейшем решение по делу будет приниматься судом.

Напомним, в Оболонском районе Киева вблизи станции метро "Героев Днепра", предварительно, Tesla на скорости протаранила припаркованный микроавтобус. В результате столкновения бус отлетел на несколько метров и оказался на пешеходной дороге, а легковушка перевернулась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 14 октября, на автодороге Макаров-Бородянка маршрутный автобус протаранил припаркованный на обочине грузовой автомобиль ГАЗ. В результате ДТП погибли двое мужчин, стоявших рядом с грузовиком.

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