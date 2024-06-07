Виновник ДТП сел за руль под наркотиками: в Киеве Renault протаранил легковушку и перевернулся. Видео аварии

В Голосеевском районе Киева Renault на скорости протаранил автомобиль Skoda, после чего перевернулся. Как оказалось, водитель первого авто имел признаки наркотического опьянения, а пройти медицинское освидетельствование отказался.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"Вчера патрульные прибыли по вызову об автопроисшествии на улице Большой Васильковской, где обнаружили перевернутый автомобиль Renault. Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Skoda, после чего его автомобиль перевернулся", – рассказали в пресс-службе.

По словам патрульных, водитель Renault не нуждался в помощи медиков, однако во время общения у него выявили явные признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина категорически отказался. В отношении него составили административные протоколы за нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен), и за управление машиной лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Напомним, в Святошинском районе Киева патрульные устроили погоню за водителем легковушки, нарушившей ПДД. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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