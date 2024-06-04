В Киевской области пьяный водитель чуть не сбил пешехода и протаранил стену дома: момент ДТП зафиксировала камера. Видео

В Белой Церкви Киевской области водитель легковушки чуть не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу три штрафа.

"Патрульные взвода тактико-оперативного реагирования задержали водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия. Вчера нам на планшет поступил вызов о ДТП с пострадавшими на Торговой площади. Заявитель сообщил, что автомобиль BMW на большой скорости совершил наезд на здание. Прибыв по указанному адресу, ТОРовцев встретили медики, однако людей в автомобиле не было", – рассказали в пресс-службе.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили личность водителя и отправились на обследование близлежащей территории. Инспекторы оперативно задержали мужчину на одной из АЗС недалеко от места происшествия. Во время общения патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения – это подтвердил результат медицинского освидетельствования.

На нарушителя составили админматериалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за Оставление места ДТП (штраф 3400 гривен или лишение права вождения на срок от одного до одного двух лет, или административный арест сроком от десяти до пятнадцати суток).

Стоит добавить, что водитель легковушки перед столкновением с домом чуть не сбил пешехода.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева патрульные устроили погоню за водителем легковушки, нарушившей ПДД. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

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