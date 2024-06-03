В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от патрульных: за ним устроили погоню. Видео

В Святошинском районе Киева патрульные устроили погоню за водителем легковушки, нарушившей ПДД. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных материалов.

"В Святошинском районе инспекторы заметили автомобиль Skoda, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Мы попытались остановить автомобиль, однако водитель не отреагировал на требование полицейских, ускорил движение и направился в бегство. Попытка побега не удалась, мы догнали и задержали водителя", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с мужем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили гражданину пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 1,42 промилле. Кроме того, оказалось, что водитель лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

Так что полицейские отстранили нарушителя от управления и составили на него соответствующие административные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, за четыре года в Украине системы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали 175 аварий с погибшими и травмированными. Системы установлены только в 25 городах в 15 областях страны.

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