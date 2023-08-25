В Киеве возник масштабный пожар в жилом доме: Кличко рассказал подробности. Видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 25 августа, произошел масштабный пожар в жилом трехэтажном доме. Огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте происшествия также работают медики и правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Печерском районе пожарно-спасательные службы ликвидируют пожар в жилом доме. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м.кв. Происходит эвакуация жильцов дома. О пострадавших информации нет. Медики дежурят на месте", – рассказал Кличко.

В пресс-службе КМВА уточнили, что спасатели эвакуировали 6 человек. Предварительно, один пострадавший в шоковом состоянии.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

В Оболонском районе Киева в понедельник, 14 августа, произошел пожар на территории автозаправочной станции. Огонь возник у трансформаторной подстанции в одноэтажном здании АЗС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Бышев Киевской области произошел масштабный пожар на складе шин. Огонь гасили на площади 1207 квадратных метров, для этого, в частности, задействовали роботов.

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