В Киевской области произошел масштабный пожар на складе шин: для тушения задействовали роботов. Фото и видео

В пгт Бышев Киевской области произошел масштабный пожар на складе шин. Огонь тушили на площади 1207 квадратных метров, для этого, в частности, задействовали роботов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 14 августа в 19:34 в них поступило сообщение о возгорании состава шин в пгт Бышев на улице Гайдуковская.

"Пожар локализован в 20:29 и полностью ликвидирован в 22:10 на площади 1207 кв. м. На тушение пожара было задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

Для тушения пожара также задействовали роботов Alpha Wolf, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 августа, произошел пожар на территории автозаправочной станции. Огонь возник у трансформаторной подстанции в одноэтажном здании АЗС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!