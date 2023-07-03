На Киевщине сгорел автомобиль: владелец заряжал аккумулятор через удлинитель, протянутый с пятого этажа дома. Фото

В Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. К счастью, никто не пострадал.

"В Броварах владелец автомобиля Volkswagen во дворе многоквартирного дома заряжал автомобильную аккумуляторную батарею. Правоохранители установили, что автомобиль был расположен рядом с домом и находился на зарядке – путем присоединения удлинителя с 5-го этажа. По предварительной информации, возгорание транспорта произошло в результате короткого замыкания электросети", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в результате пожара огнем были повреждены несколько окон этого же дома.

Напомним, в Деснянском районе Киева во вторник, 27 июня, в многоэтажном доме загорелся электрощиток. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во время движения начал дымиться, а затем загорелся электросамокат. Событие произошло на улице Милославской.

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