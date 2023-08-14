В Киеве на Оболони произошел пожар на АЗС: фото и подробности

В Оболонском районе Киева в понедельник, 14 августа, произошел пожар на территории автозаправочной станции. Огонь возник в трансформаторной подстанции, которая находилась в одноэтажном здании АЗС.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 14 августа в 14:18 к ним поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Богатырской.

"В одноэтажном здании автозаправочной станции произошло возгорание в трансформаторной подстанции. В 14:42 огонь ликвидирован с помощью порошковых огнетушителей. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 м.кв.

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