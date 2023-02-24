Кличко показал, как Киев готовился к возможному вторжению РФ и жил в первые дни войны. Видео

К годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. А также опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

Видео дня

Ролик с воспоминаниями киевский городской глава разместил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Украина преодолеет все вызовы и победит (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья! Год мы живем в новой реальности. Трагической и психологически изнурительной. Но мы боремся, верим в себя и в свою страну. Поэтому все преодолеем и победим. Год назад начало Россией этой варварской войны большинству украинцев казалось нереальным. Но столица готовилась к возможному наступлению. Добровольцы, вставшие в ряды территориальной обороны, наши военные помогли защитить и удержать столицу", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что, несмотря на обстрелы и реальную угрозу уличных боев, критическая инфраструктура города продолжала работать.

"Больницы принимали раненых из пригородов, где шли ожесточенные бои. Работали продуктовые магазины и коммунальные аптеки. Бизнес и неравнодушные киевляне оказывали поддержку тем, кто в ней нуждался. О том, какими были дни перед широкомасштабным наступлением и первые дни войны, – вспоминаем в видео", – добавил Кличко.

Напомним, армия России, которая вторглась в Украину год назад, за это время потеряла тысячи единиц бронетехники и сотни – авиации. Однако больше всего потерь враг понес в личном составе – на сегодняшний день ликвидировано уже более 146 тыс. солдат и офицеров оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ правоохранители Киевской области совместно с рок-группой "Е.К.А" создали клип. Он посвящен мужественному сопротивлению оккупантам, и в нем использованы реальные кадры первых дней вторжения в Киевскую область.

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