В сети показали, как выглядит разрушенный врагом Ирпень с высоты птичьего полета. Фото

В Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.

Об этом сообщили в социальных сетях, опубликовав фото пригорода столицы, сделанные с помощью дрона. Оккупанты целенаправленно уничтожали инфраструктуру города.

"Так выглядит Ирпень после освобождения от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как пострадал город после прихода "русского мира".

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Напомним, в Ирпене Киевской области солдаты российский армии взламывали двери квартир в многоэтажных домах. Оккупанты обворовывали жителей города, вынося все, что может представлять хоть какую-то ценность.

Добавим, что Ирпень ужа начали восстанавливать. Так, на месте подорванного моста появилась временная насыпная переправа для связи с Киевом. Позже здесь будут строить новый мост.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты завершили первый этап разминирования Ирпеня Киевской области. Всего было обнаружено более 3 тысяч взрывоопасных предметов.