В Ирпене завершен первый этап разминирования, было найдено более 3 тыс. взрывоопасных предметов, – Клименко

Специалисты завершили первый этап разминирования Ирпеня Киевской области. Всего было обнаружено более 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства. Среди находок авиабомбы, мины и остатки российской ракеты "Искандер".

По его словам, после освобождения населенных пунктов Киевщины от оккупантов, кроме зачистки территорий от вражеских ДРГ и помощи местным жителям, перед правоохранители стояла задача относительно разминирования региона.

"Отряд взрывотехников Нацполиции совместно с пиротехниками ГСЧС сразу приступили к зачистке, ведь военные России оставили после себя тысячи опасных "сюрпризов". И это не только неразорвавшиеся боеприпасы и укрытия боекомплекта, но и специально установленные растяжки и заминированная техника", – сообщил Клименко.

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Генерал полиции уточнил, что только в Ирпене изъяли более 3 тысяч взрывоопасных предметов.

Среди прочего, это остатки ракеты "Искандер", противотанковые ракетные комплексы, снаряды к пушкам, противопехотные мины, кассетные боеприпасы, самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.

"И сегодня мы можем говорить, что завершен первый этап разминирования Ирпеня: в городе зачищены места базирования армейцев и ведение активных боевых действий, заброшенные боевые позиции и улицы. Следующим этапом разминирования будет зачистка от опасных предметов жилищного фонда города", – резюмировал глава Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты, отступая, заминировали большое количество объектов инфраструктуры. В частности, в жилых домах пиротехники находят так называемые "растяжки".