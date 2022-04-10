В сети показали, как российские оккупанты занимались мародерством в Ирпене. Видео

В Ирпене Киевской области солдаты российский армии взламывали двери квартир в многоэтажных домах. Оккупанты обворовывали жителей города, вынося все, что может представлять хоть какую-то ценность.

Об э том сообщили в социальных сетях. Для того, чтобы попасть в жилища украинцев, российские мародеры использовали кувалды (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На видео мародерская армия РФ обворовывает квартиры в городе Ирпень Киевской области. Российский солдат = мародер, насильник и убийца мирного населения", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что оккупанты ходили по подъезду одной из многоэтажек Ирпеня, а потом начали ломать двери квартиры с помощью кувалды.

Видео дня

Напомним, российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области в помещении одной из стоматологических уничтожили все оборудование, а также утроили туалет в комнатах, где ночевали.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля, премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В столицу воюющей страны британский лидер добирался на поезде.