На месте взорванного моста в Ирпене насыпали временную переправу. Фото

На месте подорванного моста в Ирпене под Киевом появилась временная насыпная переправа для связи с Киевом. Позже здесь будут строить новый мост.

Об этом на своей странице в Facebook 8 апреля сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, подготовку к установке моста уже начали.

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"На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время", – написал Тимошенко.

Напомним, что на северо-западном направлении Киева, чтобы остановить проход войск вражеской российской армии, было разрушено три моста. В частности, взорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень.

Накануне Тимошенко сообщил, что инфраструктура освобожденных от захватчиков городов Киевской области будет восстановлена в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский. По его словам, служба автомобильных дорог наводит порядок на дорогах. Уже работают около 19 единиц дорожной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что на восстановление каждого путепровода, разрушенного в Киевской области, потребуется не менее 2-3 месяцев. Движение по уничтоженной трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель