В сети показали, как выглядит Ирпень после обстрелов и боев с оккупантами. Фото

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В Ирпене Киевской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов повреждено или разрушено большое количество жилых домов. Кроме того, на улицах города лежат обломки уничтоженной техники врага.

Об этом сообщили в социальных сетях. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру города.

"Ирпень после бомбежки русскими оккупантами", - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть сгоревшие дома и остатки уничтоженной техники врага.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

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