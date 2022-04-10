'На борту фантастического поезда': Джонсон рассказал, как добрался в Киев в разгар войны. Фото и видео

Накануне, 9 апреля, премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В столицу воюющей страны британский лидер добирался на поезде.

Как заявил сам Джонсон, ехал он на "фантастическом поезде" с "железными людьми" из "Укрзалізниці". Об этом он сказал в видеообращении к украинским железнодорожникам, записанном в дороге.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз доказал, что имеет железный_характер. С первых дней войны действенно помогает Украине, а вчера - лично прибыл в Киев, еще и прошелся вместе с нашим президентом по улицам столицы. Помогли совершить этот молниеносный визит наши железные люди", – сообщили в "Укрзалізниці".

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Сотрудники УЗ также рассказали, что угощали британского премьера украинским салом.

В пути политик записал обращение к украинским железнодорожникам.

"Я на борту фантастического поезда "Укрзалізниці" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромное спасибо - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но вместе с тем отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", - отметил Джонсон.

Он также выразил соболезнования сотрудникам украинской железной дороги из-за ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли ожидавшие эвакуации мирные граждане и железнодорожники.

"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске.

Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" - сказал Джонсон.

Символично, что рамка на аватарке Джонсона в Twitter теперь окрашена в цвета украинского флага.

Напомним, в Киев Джонсон прибыл не с пустыми руками. Он анонсировал выделение кредита Украине в размере 500 миллионов долларов, отправку для украинской армии 120 БТРов, противокорабельных комплексов и другой военной техники на сумму около 130 миллионов долларов.

Также Джонсон выразил восторг мужественным сопротивлением украинцев русским агрессорам и назвал наш народ "новыми героями мира". Также британский премьер пообещал новые сокрушительные санкции против РФ и участие Британии в обеспечении безопасности Украины, чтобы больше никто и никогда не шантажировал и не угрожал украинскому народу.