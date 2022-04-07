В Гостомеле оккупанты жили стоматологической клинике: оставили кучи фекалий и уничтожили оборудование. Фото

Российские военные во время оккупации Гостомеля Киевской области жили в помещении одной из стоматологических клиник. Оккупанты уничтожили все оборудование, а также справляли нужду прямо в тех комнатах, где ночевали.

Об этом в социальной сети Twitter сообщила пользователь Ветка. Она уточнила, что разграбленное медучреждение принадлежит ее матери.

"Гостомель. Стоматологическая клиника моей мамы, где жили кацапы. Мама передает, что проклинает их", – написала пользователь соцсети.

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Он также добавила, что российские оккупанты справляли нужду в тех же помещениях, в которых они ночевали.

На опубликованных фото можно увидеть, что военные страны-агрессора разбили и испортили дорогостоящее оборудование, а также разграбили помещение клиники.

Напомним, в Ворзеле Киевской области российские солдаты поймали и жестоко убили двух собак. После этого, оккупанты поджарили мясо животных на мангале и съели его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в подвале одной школ освобожденной Бучи Киевской области обнаружили место, где ночевали российские оккупанты. Враг оставил после себя кучи мусора и фекалий.