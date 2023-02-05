В полиции рассказали, сколько граждан подорвалось на минах после деоккупации Киевщины

С начала деоккупации Киевской области правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах. Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

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Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба ведомства. Разминирование территории региона еще не завершено.

"С момента деоккупации Киевской области в полиции зарегистрировано 25 случаев подрыва граждан на минах. 11 тракторов и 14 комбайнов пострадали в результате детонирования вражеских боеприпасов", – рассказал Небытов.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой сказываются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами. Эти данные рекомендуют использовать в частности во время посещения мест, оккупированных или где велись боевые действия.

Добавим, 2 февраля вблизи Макарова в Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини взорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в результате боевых действий взрывоопасными предметами было загрязнено около 40% территорий. Больше всего пострадали Бучанский, Броварской и Вышгородский районы.

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