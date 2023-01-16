В Киевской области взрывоопасными предметами было загрязнено около 40% территории

В Киевской области в результате боевых действий взрывоопасными предметами было загрязнено около 40%. Больше всего пострадали Бучанский, Броварской и Вышгородский районы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Разминирование региона продолжается.

"В результате боевых действий было загрязнено около 40% территории Киевской области. С февраля силами обороны было проверено 36,461 га территории и обезврежено 205 684 взрывоопасных предмета", – сообщил Павлюк.

По его словам, на территории области враг использовал запрещенные мины, а также саперы находят многие другие взрывоопасные предметы. В Киевской области наиболее загрязненными являются территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов.

"В первую очередь проверка территории и обезвреживание ВОП происходит на наиболее опасных для гражданского населения участках: вдоль путей, линий электропередач и железнодорожных путей. Однако некоторые участки местности до сих пор могут нести угрозу: лесные массивы, прибрежные территории, обочины дорог", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой сказываются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами. Эти данные рекомендуют использовать в том числе при посещении мест, оккупированных или где велись боевые действия.

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