В Украине появилась карта взрывоопасных территорий: позволяет убедиться в безопасности дорог
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначаются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами. Эти данные рекомендуют использовать в том числе при посещении мест, которые были оккупированы или где велись боевые действия.
Карту можно найти на портале mine.dsns.gov.ua. В ведомстве отметили: там отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации.
Погрешность локализации составляет до 30 метров, заявляется на сайте.
В ГСЧС также напомнили, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета:
– Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительному предмету. Ни рукой, ни ногой, ни другим предметом. Нельзя его перемещать, поднимать и проч.. Нельзя трогать и заброшенную технику.
– Отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров).
– Обозначьте место, где находится подозрительный предмет. Для этого подойдут палки, одежда, камни (которые нужно разместить на расстоянии от потенциальной мины).
– Предупредите других людей, которые могут находится рядом. Отведите их и отойдите сами на безопасное расстояние
– Проинформируйте о находке по номеру ГСЧС 101 или полиции 102.
Как писал OBOZREVATEL:
– 28 декабря стало известно, что в Харьковской области в лесу близ села Бугаевка на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и его 7-летний сын, которые шли на рыбалку. Они остались живы и со взрывными травмами попали в больницу.
– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.
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