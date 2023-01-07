В Украине появилась карта взрывоопасных территорий: позволяет убедиться в безопасности дорог

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначаются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами. Эти данные рекомендуют использовать в том числе при посещении мест, которые были оккупированы или где велись боевые действия.

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Карту можно найти на портале mine.dsns.gov.ua. В ведомстве отметили: там отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации.

Погрешность локализации составляет до 30 метров, заявляется на сайте.

В ГСЧС также напомнили, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета:

– Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительному предмету. Ни рукой, ни ногой, ни другим предметом. Нельзя его перемещать, поднимать и проч.. Нельзя трогать и заброшенную технику.

– Отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров).

– Обозначьте место, где находится подозрительный предмет. Для этого подойдут палки, одежда, камни (которые нужно разместить на расстоянии от потенциальной мины).

– Предупредите других людей, которые могут находится рядом. Отведите их и отойдите сами на безопасное расстояние

– Проинформируйте о находке по номеру ГСЧС 101 или полиции 102.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 декабря стало известно, что в Харьковской области в лесу близ села Бугаевка на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и его 7-летний сын, которые шли на рыбалку. Они остались живы и со взрывными травмами попали в больницу.

– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.

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