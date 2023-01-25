В полиции рассказали подробности массовой аварии в центре Киева. Фото

В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, произошла авария с участием 6 автомобилей. Предварительно виновник ДТП не справился с управлением грузовика из-за неисправной тормозной системы.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. На нарушителя составил админпротокол.

"Подробности ДТП с участием 6 автомобилей в Печерском районе. Автопроисшествие произошло вчера, около 11:00, на улице Лютеранской. Водитель грузовика FAW ударил 5 припаркованных автомобилей: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz и Hyundai. Как пояснил 51-летний виновник ДТП, он не справился с управлением из-за неисправной тормозной системы", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. На водителя грузовика составили админпротокол за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен).

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще одного – госпитализировали в больницу. Вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, опрокинулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева во вторник, 24 января, автобус протаранил металлическое ограждение на обочине дороги. Авария произошла на проспекте Правды.

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