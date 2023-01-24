На Киевщине пьяный водитель съехал в кювет и уснул возле перевернутой легковушки. Видео

Вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, перевернулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 2 лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правоохранители во время патрулирования на автодороге Лукьяновка–Станишевка обнаружили в кювете легковушку, водитель которой спал рядом с автомобилем. Во время оформления инспекторами ДТП 39-летний мужчина напал на правоохранителей, повредил форменную одежду. Оказалось, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении по факту сопротивления работнику правоохранительного органа.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 23 января Opel выехал на тротуар, где протаранил забор, рядом с которым проходила женщина с 14-летней дочерью, в результате чего ребенок пострадал. В Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще одного госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей. Предварительно есть пострадавший.

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