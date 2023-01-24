В Киеве автобус на скорости протаранил металлическое ограждение на обочине дороги. Видео

В Подольском районе Киева во вторник, 24 января, автобус протаранил металлическое ограждение на обочине дороги. Авария произошла на проспекте Правды.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства автопроисшествия установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Виноградарь, проспект Правды возле АТБ, произошло ДТП с участием общественного транспорта", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще одного – госпитализировали в больницу. В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Хрещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей. Предварительно пострадавший.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, опрокинулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей.

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